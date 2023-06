Os bastidores da venda de Arthur pelo América

1499

Lateral-direito do Coelho foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o que abriu as portas para o futebol mundial (foto: Rafael Ribeiro/CBF - 19/5/23)

O América receberá, em julho, o dinheiro da venda do lateral-direito Arthur ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Quando a transferência foi anunciada, em 3 de abril, os 7 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos correspondiam a mais de R$ 38 milhões, um recorde no clube. Natural de Belo Horizonte e criado no Bairro Serrano, Arthur fez base no Cruzeiro antes de acertar com o América e teve passagem pelo Flamengo. O bom desempenho no Coelho lhe rendeu convocações à Seleção Brasileira Sub-20 e, consequentemente, abriu portas para potências do futebol mundial.

Arthur representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano e no Mundial, além de um amistoso pelo time principal contra Marrocos. A performance segura e a facilidade para usar o pé direito e o esquerdo foram alguns dos atributos que despertaram os olhares de observadores europeus. A reportagem do Estado de Minas/No Ataque colheu depoimentos de pessoas ligadas a Arthur – família, staff e clube – e traz, com exclusividade, os bastidores da negociação entre América e Leverkusen.

Quando tudo começou?

O primeiro passo começou há cinco anos, quando o então adolescente Arthur havia sido dispensado da base do Cruzeiro, no fim de 2017. No ano seguinte, ele se filiou ao Dínamo Araxá, pelo qual disputou uma competição em São Gotardo, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Bastaram poucos jogos para que o América fizesse contato, conforme explica o empresário do jogador, Luciano Brustolini.

“O Gilberto Monteiro, hoje diretor de captação do Internacional, treinou o Dínamo um ano antes e havia acabado de assumir a captação do América. O Arthur, o Renato Marques e o Vitor Hugo - os três dispensados do Cruzeiro no fim de 2017 – foram para o Dínamo no início de 2018 e jogaram uma competição em São Gotardo, em janeiro. De imediato, o Gilberto cravou: ‘olha, esses jogadores não precisam nem treinar mais com vocês, eu quero levá-los para o América’. Já adiantou que estariam aprovados e que iriam evoluir lá”.

Ida ao Flamengo

Aprovado no América em 2018, Arthur virou titular do sub-15, no mesmo ano, e do sub-17, na temporada seguinte. O Flamengo entrou na jogada em 2019, porém a família e o staff do jogador priorizam a assinatura do primeiro contrato profissional com o Coelho. Com o objetivo de alcançar uma melhor visibilidade, o clube concordou em emprestá-lo ao rubro-negro em detrimento ao interesse do Internacional.

A ida para o Inter foi sugerida por Thiago Freitas, responsável técnico da TFM Agency, empresa que cuida da carreira de Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Palmeiras) e outros talentos. “Me aproximei com o intuito de direcionar o Arthur para o Internacional. Na época, consegui convencer atleta, família e Luciano de que seguir para o Sul seria melhor do que para o Rio. Eu pensava que no Sul ele seria forçado a fazer o que ainda não fazia. Que seria estimulado no desenvolvimento de suas ações sem bola, mais do que no Rio”.

Contudo, o Colorado perdeu o prazo para resolver a parte burocrática, e o América negociou diretamente com o Flamengo. O empréstimo em setembro de 2019 previa uma opção de compra de 50% ou 60% dos direitos econômicos por R$ 500 mil. No clube carioca, Arthur mostrou qualidade na parte ofensiva, mas deixou a desejar na marcação.

Saída do rubro-negro

Thiago Freitas relembrou uma passagem determinante para a não continuidade de Arthur no Flamengo. Pela Copa do Brasil Sub-17 de 2020, o rubro-negro perdeu a partida de ida das semifinais para o Fluminense por 6 a 1. Apesar do belo gol de pé esquerdo, o lateral-direito teve uma tarde terrível na retaguarda: cometeu um pênalti e marcou um gol contra. “Pouco antes do fim do prazo que Flamengo tinha para manifestar interesse pela transferência definitiva, um clássico contra o Fluminense foi, aos meus olhos, decisivo para que Arthur não seguisse no clube carioca. Nesse jogo, no qual o Flamengo perdeu de goleada, Arthur marcou o gol da equipe, mas foi responsável direto, por causa de duas falhas, por dois gols do adversário”.

No meio de 2021, o Flamengo tentou prorrogar o empréstimo de Arthur por mais um ano, mas o América entendeu que já havia dado prazo suficiente de observação e recusou a oferta. O lateral recebeu conselhos e orientações sobre o que precisava melhorar tática e tecnicamente, e, a partir dali, houve uma profunda transformação em seu futebol.

“Ele voltou outro jogador para o sub-20 do América. Fez um segundo semestre muito sólido e no fim do ano foi campeão mineiro da categoria com direito a gol dele na final contra o Cruzeiro no Independência”, destacou Luciano Brustolini, referindo-se à vitória do Coelho por 3 a 1, em 31 de outubro de 2021, no segundo duelo da decisão do estadual.

Estratégia do América

Arthur subiu ao time principal do América em 2022, inicialmente para ser a terceira opção na lateral direita, abaixo de Patric e Raúl Cáceres. Em janeiro, o clube o colocou junto aos profissionais, em vez de utilizá-lo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico na ocasião era Marquinhos Santos, que emplacou grande campanha na reta final do Brasileiro de 2021 e levou o time à oitava colocação, com 53 pontos, que valeu vaga nas fases preliminares da Copa Libertadores.

A ida do América a um torneio continental foi fundamental para que Arthur ganhasse chances no Campeonato Mineiro - assim como os também pratas da casa Rodriguinho, Kawê, Carlos Alberto, Adyson e outros. Enquanto os titulares se preparavam para a Libertadores, os jovens recebiam minutagem no estadual e entraram no radar das convocações do Brasil Sub-20. Arthur foi chamado em setembro de 2022 e, desde então, não saiu mais. Na época, o Coelho já estava sob o comando de Vagner Mancini, que utilizou o lateral-direito também na Série A.

Em 2023, o América não renovou com Patric e Raúl Cáceres para depositar as suas fichas em Arthur. O clube ainda buscou no mercado da bola o veterano Nino Paraíba, de 37 anos, que viria a rescindir o contrato em maio por causa do envolvimento em esquema de manipulação de jogos em benefício de apostadores.

Convocação ao Sul-Americano

Arthur só não começou o ano de 2023 entre os titulares porque estava com a Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano, na Colômbia. Enquanto alguns clubes da Série A barraram a convocação de atletas para a competição, o Coelho entendeu que se trataria de uma vitrine internacional, com scouts de grandes camisas à procura de talentos em formação.

Arthur disputou oito dos nove jogos do Brasil no torneio. Na fase de grupos, foi bem na parte ofensiva, mas não apresentou o mesmo potencial na marcação. Por isso, o staff do atleta reforçou que era necessário aprimorar algumas ações, como ganhar duelos aéreos, fazer mais antecipações, levar a melhor nas disputas corpo a corpo e encurtar os espaços aos adversários.

João Paulo Dapieve, também da TFM Agency, esteve com a família de Arthur na Colômbia. Ele recordou um diálogo entre Thiago Freitas e o jogador sobre os aspectos defensivos. “Lembro-me do Thiago Freitas dizendo as seguintes palavras Arthur: ‘Todo mundo é unânime ao dizer algo que a gente já tinha dito aqui. Você é um jogador técnico, diferenciado, só que defensivamente ainda é um problema, principalmente para jogar na Europa. Todo mundo está reparando que você perde muito duelo, sobretudo aéreos. Você tem algum trauma na hora de subir para cabecear?’ Ele disse que não. E pegou muito nisso”.

“Quando o Arthur então viu que era realmente possível seguir para uma das principais ligas do mundo, prontamente passou a tratar cada ação, em cada jogo, como uma validação das impressões dos estrangeiros que acompanhavam os jogos conosco”, complementou Thiago Freitas.

Proposta do Leverkusen

O LA Galaxy vendeu Araújo ao Barça por 4 milhões de euros – 2 milhões de entrada e a outra metade em médio prazo. O clube dos Estados Unidos decidiu avançar por Arthur, que, naquela altura, já tinha conversas em andamento com cinco clubes alemães, entre eles o Leverkusen. Assim, o presidente da SAF do América, Marcus Salum, foi aconselhado a recusar, pois a expectativa era de subir os valores.

“O Arthur estava sendo observado por vários clubes. O Los Angeles Galaxy chegou a fazer uma proposta bem mais baixa, em torno de 2 a 3 milhões de dólares. Aí eu neguei. Depois surgiu uma proposta do Sporting, de Portugal, que eu também neguei”. “O Bayern de Munique demonstrou interesse, e aí recebi uma proposta do Leverkusen, bem mais baixa do que nós fechamos. Acabou que o Bayern só demonstrou interesse. E o Leverkusen começou a me mandar proposta. Aí eu falei 'isso não aceito', a coisa foi andando e demorou talvez um mês, um mês e meio”.

Nesse intervalo, Arthur, a família, os empresários e o América participaram de videoconferências com dirigentes de várias equipes. No Leverkusen, houve conversas com Tim Steidten e, posteriormente, Simon Rolfes – ex-meio-campista do clube e integrante da Seleção da Alemanha vice-campeã da Eurocopa de 2008. Em outro momento, o atleta ouviu do técnico espanhol Xabi Alonso os planos para o elenco em 2023/2024. No fim das contas, todos chegaram ao consenso de que o Bayer era a escolha a ser feita.

“O pessoal do Leverkusen sempre demonstrou muito interesse, procurando saber, motivando meus pais, eu, o Luciano. Ficamos felizes e surpresos de ver como eles estavam levando essa negociação, de uma forma clara, isso só me motivava a seguir jogando bem. Após a saída do Tim do Leverkusen, quem tomou frente das negociações foi o Simon, uma pessoa incrível também, que me tratou bem desde o início. Depois de um tempo, passamos a ter em mente que o melhor destino era o Leverkusen, por tudo que o clube representa na Alemanha, por disputar a Bundesliga, onde eu vou evoluir bastante. Dei o ok e acertamos os detalhes dos contratos. Na minha cabeça tudo estava acontecendo tão rápido que nem assimilava o sonho de jogar na Europa” - Arthur, lateral-direito do Bayer Leverkusen

Mais de R$ 5 milhões 'extras' Quando retornou ao América após a conquista do Campeonato Sul-Americano, Arthur jogou cinco partidas pelo Mineiro e duas na Copa do Brasil. Até que o técnico Ramon Menezes, interino da Seleção Brasileira principal, convocou o lateral-direito para o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março. “O Ramon Menezes chamou cinco jogadores campeões do Sul-Americano Sub-20 talvez como um reconhecimento. O Arthur jogou quatro minutos apenas, mas entrou no jogo. O América passou a sensação de que poderia aumentar o preço” - Luciano Brustolini, empresário de Arthur

A entrada do atleta aos 48 minutos no segundo tempo fez o América aumentar a pedida de 6 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) para 7 milhões de euros (R$ 38 milhões). O Bayer Leverkusen concordou - apesar de Salum ressaltar que gostaria de ter valorizado ainda mais. “Ele estava na Seleção Sub-20, voltou pro Brasil, jogou aqui com a gente, e aí quando chegou em um número que eu achava razoável, apesar de eu achar que ele poderia até valorizar um pouquinho mais, também não queria prejudicar a carreira do jogador. Aí nós optamos em fazer o negócio”. – Marcus Salum, presidente da SAF do América

O América receberá 75% do valor da venda de Arthur e ficará com 10% de participação em uma transferência futura. O Dínamo Araxá terá direito aos 25% restantes. Depois do amistoso contra Marrocos, Arthur foi chamado à Seleção Sub-20 para o Mundial. O Brasil parou nas quartas de final ao perder por 3 a 2 para Israel - único jogo em que o lateral-direito não esteve em campo em razão do segundo cartão amarelo.

Presidente da SAF do América, Marcus Salum negociou durante mais de um mês com os alemães (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 3/9/21)

Família do jogador vai morar na Alemanha

Tão logo assinou com o Bayer Leverkusen, Arthur convidou os familiares a morarem com ele na Alemanha. Além do pai, Anderson Caramba, e da mãe, Diva Matos, vão para Leverkusen a irmã do jogador, Ana Soares, e o cunhado, Caio Moraes. “A família está ansiosa para esse novo ciclo, será um recomeço, acho que com a família estando junto será melhor e mais fácil para ele. Vamos dar o apoio sempre que demos e continuamos junto com ele”, afirma Anderson Caramba

Anderson, de 54 anos, é empresário no ramo de compra e venda de carros usados no Bairro Serrano, em BH. Diva, a esposa dele, de 58, aposentou-se em 2022 depois de anos de serviços administrativos em uma clínica odontológica. Ana, irmã de Arthur, formou-se em enfermagem e atua na área desde 2021. O marido dela, Caio Moraes, graduou-se em jornalismo e trabalha com o pai, o repórter Artur Moraes, ex-setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia e dono do canal 'A Voz Celeste' nas redes sociais.

Sonho olímpico de Arthur Com todo o apoio familiar na Alemanha, Arthur espera se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da Bundesliga para, no futuro, ganhar oportunidades na Seleção principal e disputar os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, na França. O Brasil buscará a terceira medalha de ouro consecutiva. "O pessoal que me auxilia já conversou comigo. Vamos ver vídeos em relação ao estilo de jogo do Leverkusen, como o Xabi gosta de trabalhar, como ele gosta que o lateral participe do jogo, para chegar lá e conseguir entender as coisas facilmente. Isso ajudará bastante. A Copa do Mundo está mais longe, mas não deixa de ser um sonho. E a Olimpíada vou trabalhar para representar nosso país. Será mais uma grande realização. Mas nada vem de mão beijada. Preciso desempenhar um bom futebol na Alemanha. Vou trabalhar para que nada de fora atrapalhe dentro de campo. Espero estar lá, vou me dedicar bastante para que possa fazer bons treinos e jogos e chamar atenção desse ciclo olímpico do próximo ano" – Arthur.