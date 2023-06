Investigação não conclui que Sergio Rico estava a cavalo antes de acidente

1499

A falta de testemunhas oculares deixou a investigação sem subsídios para confirmar que Rico estava montado no animal antes do incidente. (foto: CHRISTOF STACHE)





Leia: Goleiro Sergio Rico, do PSG, é internado após acidente com cavalo Sergio Rico, goleiro do Paris Saint-Germain, sofreu um traumatismo craniano grave em 28 de maio durante uma peregrinação em El Rocío, Espanha, após vencer o Campeonato Francês. Contudo, um inquérito policial de 64 páginas divulgado não pôde confirmar se Rico estava montado à cavalo antes do acidente. O atleta foi violentamente golpeado pelos coices de um cavalo e recebeu assistência médica imediata no local. No entanto, a falta de testemunhas oculares deixou a investigação sem subsídios para confirmar que Rico estava montado no animal antes do incidente.





O inquérito afirma: 'Sem testemunhas diretas naquele dia, não se pode confirmar que Sergio Rico estava montado à cavalo no momento do acidente'. As poucas pessoas presentes no local só viram Rico já caído no chão após o acidente, tornando impossível afirmar se ele estava montado no cavalo. Ademais, Rico passou a maior parte do mês de junho sedado e em coma, e não consegue se lembrar dos eventos que ocorreram antes do acidente, o que impede que ele dê a sua versão dos fatos à Justiça. O juiz do tribunal número 2 de Palma del Condado optou por arquivar o caso.





Segundo o inquérito, 'O ferido, naquele momento, estava próximo ao cavalo que causou os ferimentos, sendo atropelado ou pisoteado pelo animal, deixando o corpo do atleta na areia da rua, e foi então que supostamente foi pisado pelo casco do cavalo'. Na segunda-feira, dia 26, Rico saiu do coma induzido e conseguiu se comunicar com sua esposa. 'Estou mais positiva, ele nos reconhece', disse Alba Silva, em entrevista para a Telecinco. 'Ainda estamos dando os primeiros passos e precisamos ser pacientes', ela continuou, descrevendo a evolução na recuperação do goleiro na última semana.





Sergio Rico agora consegue se comunicar e chamar as pessoas pelo nome, e sua memória está boa, segundo Silva. 'Espero que ele saia da UCI (Unidade de Cuidados Intensivos) o mais rápido possível, mas os médicos precisam ter certeza de sua completa recuperação e ainda não tomaram uma decisão', concluiu Silva, esperançosa em ter seu marido em casa em breve.