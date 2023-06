Policial militar usa o skate para promover socialização em escolas

O vídeo que o tornou famoso foi gravado em 2020, quando ele estava patrulhando a região de Manduri e decidiu se aproximar de um grupo de jovens para mostrar algumas manobras de skate. A gravação viralizou e ajudou Edson a superar estereótipos e a conquistar a admiração do público skatista, muitas vezes visto como opositores à polícia.





Antes da pandemia, Edson coordenava o projeto social 'Skate Cidadão', que oferecia aulas de skate para crianças carentes em Cerqueira César (SP). No entanto, as atividades foram interrompidas devido à situação atual do COVID-19. Mesmo assim, ele segue motivado em fazer a diferença através do esporte, seja por meio de palestras ou projetos sociais.

Edson Munis, policial militar que ganhou popularidade em 2020 com vídeo onde demonstrava manobras de skate para jovens em Manduri (SP), tem usado suas habilidades esportivas para fazer a diferença.Ele tem se dedicado a projetos sociais e palestras em escolas no interior de São Paulo, mostrando o esporte como um instrumento de transformação social.