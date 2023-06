Diários Associados investe no universo esportivo com o portal No Ataque

1499

Mais do que qualquer outro no mundo, o brasileiro é um povo apaixonado por esportes em geral. No nosso país, o assunto não mexe apenas com os corações dos torcedores, mas também com a cultura de cada região, com a economia, com os assuntos de uma determinada época e pode até mesmo criar laços entre pessoas.





Sabendo desse cenário, o grupo Diários Associados está lançando o portal No Ataque , que traz notícias de diversas modalidades esportivas para aqueles que gostam de acompanhar o mundo dos esportes muito além do futebol. Mas há uma boa justificativa para isso: apesar de o futebol ser o queridinho de 70% dos brasileiros, outras modalidades também despertam o interesse do público tupiniquim, como vôlei (41%), basquete (21%), natação (15%), automobilismo (10%) e muitos outros ( Think With Google ).





E quem acompanha, sabe: o interesse dos fãs desse universo vai muito além da duração de uma partida e é na internet que buscam novidades sobre o time, tiram suas dúvidas e conversam com a torcida. O No Ataque traz todas as informações que essas pessoas procuram em um só lugar: um portal completo sobre todos os esportes para que elas possam se manter sempre bem informadas sobre o time do coração, seja ele de qual modalidade for.

No Ataque: um portal exclusivo sobre o mundo dos esportes





O No Ataque traz conteúdo de credibilidade sobre o universo esportivo em formato multimídia para o público brasileiro. Sempre com o respaldo editorial dos Diários Associados, os conteúdos abordam diversas modalidades, como futebol, vôlei, basquete, e-games e futebol americano, além das grandes competições internacionais desses esportes, como NFL e NBA.





No futebol, as redações espalhadas pelo Brasil trazem conteúdo in loco dos maiores times e competições nacionais, enquanto correspondentes internacionais acompanham os times que brilham no exterior. Além disso, um time de colunistas vai produzir notas exclusivas e opinativas.





Para Josemar Gimenez, diretor-executivo dos Diários Associados, o No Ataque é uma continuação do legado do grupo no segmento esportivo. “O Superesportes foi pioneiro com a produção de conteúdos exclusivos sobre futebol na internet mineira e o No Ataque chega para trazer ainda mais. Será mais moderno, tecnológico, ágil, com mais conteúdo e, acima de tudo, mantendo o comprometimento com a notícia isenta e responsável”, afirma o diretor.

Esporte e Diários Associados: uma relação de paixão e muita história





O jornalismo esportivo é um pilar importante da história dos Diários Associados, que acompanha há muitos anos o dia a dia dos grandes times e dos principais campeonatos esportivos do Brasil e do mundo.





Do impresso à TV, passando pelos formatos digitais (como site, aplicativo e videocast), o Grupo está presente na vida dos mineiros entregando as novidades do mundo dos esportes:





na TV, o Alterosa Esporte traz as notícias dos times mineiros em um programa diário há mais de 25 anos;

no impresso, a redação do jornal Estado de Minas acompanha as grandes competições esportivas e produz um caderno diário com informações do segmento no Brasil e no mundo;

já na internet, o Superesportes foi pioneiro do conteúdo esportivo regional na internet.





Acesse agora o portal No Ataque e siga suas redes sociais para ficar por dentro das principais notícias esportivas do país e do mundo.