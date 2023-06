Polícia investiga morte de jovem em corrida ligada ao coach Pablo Marçal

1499

O incidente foi relatado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial de Barueri (foto: Reprodução Instagram)



O incidente ocorreu em 5 de junho, quando Bruno participou de uma corrida organizada pela Plataforma Internacional, empresa associada ao coach Pablo Marçal. Bruno Teixeira, de 26 anos, morreu devido a um mal súbito durante uma corrida. A Polícia Civil está investigando o caso. Bruno, originalmente, se propôs a completar uma distância de 21km, mas a rota foi inesperadamente prolongada para 42km.O incidente ocorreu em 5 de junho, quando Bruno participou de uma corrida organizada pela Plataforma Internacional, empresa associada ao coach Pablo Marçal.





Em uma postagem em suas redes sociais, Bruno compartilhou um vídeo no qual fazia uma piada sobre a situação, questionando a decisão de participar de um percurso tão longo. No mesmo dia, Marçal também compartilhou um desafio semelhante em suas redes sociais.





Durante a corrida, Bruno passou mal, desmaiou e foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein em um veículo particular. Ao chegar ao hospital, estava em parada cardíaca. Apesar dos esforços dos médicos que tentaram reanimá-lo por cerca de uma hora, Bruno não resistiu.





O incidente foi relatado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial de Barueri, uma prática padrão em casos semelhantes. Tássio Renam Souza Botelho, advogado de Pablo Marçal, estava presente quando o relatório foi feito.





Marçal, em declaração oficial, alegou que a corrida foi um 'treino espontâneo' e que a maioria dos corredores completou apenas a distância original de 21km. Ele também afirmou que Bruno era um corredor regular e que socorro foi providenciado assim que ele passou mal.

Bruno, que era de Votorantim, no interior de São Paulo, tinha se mudado para a capital há seis meses para trabalhar na XGrow, uma empresa de cursos anteriormente pertencente a Pablo Marçal. Além disso, ele trabalhava como motorista de aplicativo para complementar sua renda.





Segundo Luciano Teixeira, irmão de Bruno, ele levava uma vida saudável e praticava atividades físicas regularmente, mas não tinha treino específico para corridas de longa distância. A família suspeita que ele tenha sido incentivado a participar da corrida pela equipe de Marçal.





Exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas não foi informado um prazo para a conclusão dos laudos.





Pablo Marçal, que se apresenta como mentor e estrategista digital, tem milhares de seguidores em redes sociais.



Em um incidente anterior, em janeiro de 2022, Marçal liderou um desafio que terminou com uma operação de resgate dos bombeiros após o grupo se perder em meio a condições climáticas adversas no Pico dos Marins, um dos pontos mais altos do estado de São Paulo. Após o incidente, ele foi proibido pela Justiça de organizar expedições em montanhas.