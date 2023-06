Comemoração da Champions: Ruben Dias vomita na bolsa da mãe de Grealish

1499

Ruben Dias (foto: Manchester City/Divulgação)

A celebração dos jogadores, equipe técnica e torcedores do Manchester City pela vitória inédita na Champions League tomou conta das redes sociais recentemente. Jack Grealish se destacou nas festividades, virando meme, mas sua família sofreu um incidente desagradável.



Ederson, goleiro do City e único brasileiro campeão com o clube, relatou que o defensor português Ruben Dias causou um contratempo ao passar mal e vomitar na bolsa da mãe de Grealish durante a comemoração.









Ederson aguarda a possibilidade de ser titular da seleção brasileira no amistoso contra a Guiné no próximo sábado, às 16h30, em Barcelona. Ele e Weverton estão entre os favoritos, já que Alisson apresentou um desconforto durante o último treino.



Na conquista da Champions pelo Manchester City, Ederson teve atuações decisivas com defesas cruciais na fase final do confronto com a Inter de Milão, em Istambul. O goleiro garantiu a vitória dos ingleses por 1 a 0, evitando que o jogo fosse para a prorrogação.