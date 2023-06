Astro da NBA Nikola Jokic perde troféu de MVP após título do Denver Nuggets

1499

Mesmo sem conhecimento do local do prêmio, Jokic se mostra tranquilo com a situação (foto: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

Nikola Jokic, a estrela sérvia do Denver Nuggets, não sabe onde está seu troféu de MVP (jogador mais valioso) das Finais da NBA. O pivô de 28 anos disse que o prêmio foi dado a um membro da equipe para ser limpo e deveria ser devolvido a ele durante o desfile dos campeões.Em entrevista à ESPN americana, Jokic afirmou: 'Eu realmente não sei. Eu deixei na sala da equipe de equipamentos e não está lá. Então não sei. Mas, espero, vai aparecer na minha casa.'

Mesmo sem conhecimento do local do prêmio, Jokic se mostra tranquilo com a situação. O jogador dos Nuggets é conhecido por seu estilo de vida discreto fora das quadras e já declarou que o basquete 'não é sua prioridade', o que gerou desconforto entre alguns fãs da NBA, que acusam o atleta de desleixo com a competição.

Nascido em meio à guerra na extinta Iugoslávia, Jokic tinha apenas quatro anos quando o país sofreu bombardeios por quatro semanas consecutivas. Ele mantém uma forte ligação com suas origens e expressou sua ansiedade para voltar a Sombor, na Sérvia, onde passará seu período de férias, como de costume após o fim da temporada regular da NBA.

Nas Finais da NBA, Jokic teve médias de 30,2 pontos, 14 rebotes e 7,2 assistências por jogo, levando o Denver Nuggets à vitória por 4 a 1 sobre o Miami Heat. Durante a temporada, o jogador sérvio acumulou 600 pontos, 269 rebotes e 190 assistências.