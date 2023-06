Richarlison diz que apoia técnico para a Seleção Brasileira

1499

O atacante também expressa seu desejo de iniciar a preparação para a próxima Copa do Mundo o quanto antes (foto: OLI SCARFF) A CBF manifesta seu interesse em aguardar o tempo necessário para ter Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Richarlison, atacante do Tottenham, acredita que o treinador italiano é a escolha ideal para reerguer o moral da equipe nacional após mais uma eliminação nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Ele já teve a oportunidade de trabalhar com Ancelotti no Everton e faz questão de elogiar seu 'amigo', com quem tem mantido contato recentemente.









O atacante também expressa seu desejo de iniciar a preparação para a próxima Copa do Mundo o quanto antes, porém, entende que a decisão cabe ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Por enquanto, seu foco está no amistoso contra a Guiné, que acontecerá neste sábado, em Barcelona.





Com relação ao possível interesse do Real Madrid, Richarlison nega que haja negociações para substituir Benzema e reitera sua amizade com Ancelotti. No entanto, ele admite que vestir a camisa do clube espanhol seria um sonho, mas reforça seu compromisso com o Tottenham e a necessidade de justificar seu alto valor de transferência.





Questionado sobre seu desempenho na seleção brasileira, Richarlison defende seu histórico e rebate críticos: 'Quando visto a camisa da seleção, me sinto diferente, mais preparado. Faço muitos gols aqui na seleção. Todos podem contestar, mas quando visto a camisa, dou conta do recado.'





Outro atleta que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, o atacante Rodrygo, também comenta sobre a possibilidade de tê-lo como técnico da seleção brasileira, destacando sua 'mentalidade vencedora' e habilidade para gerenciar o elenco. No entanto, ele reconhece que a situação é complicada, uma vez que Ancelotti tem contrato com o Real Madrid para a próxima temporada.