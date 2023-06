Lula anuncia 'Novo PAC' para grandes obras de infraestrutura em julho

Na última terça-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que, a partir do dia 2 de julho, o Governo Federal lançará um novo programa voltado para 'grandes obras de infraestrutura'. A iniciativa foi discutida durante um evento chamado 'Conversa com o Presidente', transmitido pelas redes sociais.

Lula explicou que a ideia é retomar as políticas públicas que deram certo no passado e, assim, a partir de 2 de julho, implementar um amplo programa de infraestrutura em diversas áreas. O novo projeto é conhecido internamente no governo como 'Novo PAC', em referência ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que foi implementado durante governos petistas anteriores.