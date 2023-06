Nick Kyrgios diz ter entrado em depressão após derrota para Nadal em 2019

1499

Leia também: Bia Haddad perde na estreia e é eliminada do WTA de Nottingham

Kyrgios revelou que, na época, recorreu ao álcool e às drogas, e se afastou de sua família e amigos próximos. Após a derrota em Wimbledon, ele acordou com seu pai chorando ao seu lado. Esse momento marcou uma virada em sua vida, levando-o a procurar ajuda em uma ala psiquiátrica de Londres.



O tenista também falou sobre automutilação em seu braço direito em uma postagem no Instagram em janeiro deste ano, mencionando que pensou em suicídio e não queria se apresentar sozinho diante de milhões de pessoas.





Três anos após o ocorrido, o atleta conseguiu retomar sua carreira e alcançar a final de Wimbledon novamente em 2022, onde foi derrotado por Novak Djokovic, ficando com o segundo lugar.



Atualmente, Kyrgios ocupa a 25ª posição no ranking mundial, e retornou às quadras no Torneio de Stuttgart nesta semana, após se recuperar de uma lesão no joelho sofrida em janeiro. Entretanto, ainda buscando recuperar sua forma física, foi derrotado pelo chinês Yibing Wu, que ocupa a 64ª posição no ranking.