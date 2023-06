Messi descarta participação na Copa do Mundo de 2026

O astro argentino Lionel Messi declarou, em entrevista na terça-feira (13/6), que não participará da Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Aos 35 anos, o jogador já havia sugerido anteriormente que encerraria sua trajetória na seleção após a conquista de 2022.

Messi afirmou ao periódico chinês Titan Sports: 'Já mencionei antes, não creio que estarei na próxima Copa. Não posso prever o futuro, mas minha opinião continua a mesma. Gostaria de estar presente como espectador, mas não competindo'.

O atleta também expressou gratidão por sua experiência na seleção argentina e acredita ter disputado seu último mundial. Em 2022, Messi contribuiu para o tricampeonato da Argentina e, por sua idade e também pela vitória recente, já havia mencionado não se enxergar em outra edição do torneio. Agora, ele planeja apenas apoiar seus colegas de time do lado de fora do campo.