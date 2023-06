Técnicos mais bem pagos do futebol: Simeone e Guardiola lideram lista

1499

Simeone recebe, anualmente, R$ 187 milhões de reais, e Pep Guardiola, R$ 123 milhões por ano. (foto: AFP)

Embora muitos considerem Pep Guardiola o técnico mais habilidoso da atualidade, ele não lidera a lista dos mais bem pagos do futebol mundial. O treinador espanhol, que recentemente conquistou a Champions League com o Manchester City, ocupa a segunda posição no ranking, ficando atrás do argentino Diego Simeone, que está à frente do Atlético de Madrid há mais de 10 anos. Esses dados foram divulgados por um jornal francês.

O argentino recebe, anualmente, R$ 187 milhões de reais. Pep Guardiola, do Manchester City, R$ 123 milhões por ano. O top 5 dos técnicos mais bem pagos do futebol mundial também inclui o alemão Jurgen Klopp, do Liverpool (R$ 97,9 milhões); o italiano Massimiliano Allegri, comandante da Juventus (R$ 74,3 milhões); e outro técnico italiano, Carlo Ancelotti, que não deseja deixar o Real Madrid para assumir o comando da seleção brasileira (R$ 70,4 milhões). O britânico Graham Potter fazia parte do top 5 quando estava treinando o Chelsea, com um contrato que lhe garantia 13,5 milhões de euros por ano. No entanto, ele se encontra atualmente sem clube, após ser demitido do time londrino no início de abril.

Leia também: Zagueiro do São Paulo luta com problemas financeiros e penhoras milionárias

Essa lista dos cinco técnicos mais bem pagos do futebol mundial destaca os principais nomes do esporte e suas respectivas conquistas, mostrando a relevância desses profissionais no cenário global.