Copa do Mundo de Basquete 2023: Brasil busca tricampeonato

A Seleção Brasileira integra o Grupo G, ao lado de Irã, Costa do Marfim e a campeã de 2019, a Espanha. (foto: Marcos Vieira/EM) Após a conquista do Denver Nuggets na National Basketball Association (NBA) na última segunda-feira (12/6), os amantes do basquete aguardam ansiosamente o retorno da próxima temporada. No entanto, há um evento especial no calendário do basquete deste ano: a Copa do Mundo de Basquete, que acontecerá em agosto nas Filipinas, Japão e Indonésia.









A capital indonésia, Jacarta, sediará os jogos do Grupo G, e somente duas equipes avançarão para enfrentar os classificados do Grupo H, formado por Canadá, Letônia, Líbano e França. O Brasil participará pela 19ª vez na competição, buscando seu terceiro título, após as conquistas de 1959 e 1963. A última vez que o Brasil subiu ao pódio na Copa do Mundo de Basquete foi em 1978, nas Filipinas.





O grande adversário do Brasil no grupo é a Espanha, que conta com pelo menos dois jogadores da NBA sob o comando do técnico italiano Sergio Scariolo. Ricky Rubio, armador do Cleveland Cavaliers, e Serge Ibaka, pivô do Milwaukee Bucks, participaram de várias conquistas da seleção europeia neste século, como a Copa do Mundo de 2006 e os campeonatos europeus de 2009, 2011 e 2015, além das medalhas de prata nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres.





Outras equipes a serem observadas durante a competição incluem a Sérvia, que contará com o astro da NBA e MVP Nikola Jokic no grupo com Porto Rico, China e o estreante Sudão do Sul. Os favoritos Estados Unidos dividem o grupo com Jordânia e Nova Zelândia, além da Grécia liderada por Giannis Antetokounmpo.