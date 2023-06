Finais da NBA: Denver Nuggets perto do título inédito contra Miami Heat

As Finais da NBA estão próximas de um desfecho, com o quinto jogo da série decisiva marcado para esta segunda-feira (12/6), entre Denver Nuggets e Miami Heat. A equipe de Denver lidera a série por 3x1 e, caso vença a partida, será a campeã inédita, uma vez que o placar total não poderá ser superado pela equipe da Flórida.

Liderados por Jokic, os Nuggets buscam confirmar o bom momento e levar o título do basquete estadunidense

Os Nuggets têm mostrado um equilíbrio entre seus jogadores e buscam coroar a excelente campanha com o título inédito, diante de sua própria torcida. Embora tenham participado de finais de conferência em quatro ocasiões, esta é a primeira vez que chegam à decisão geral.

Com um elenco formado por protagonistas e coadjuvantes de qualidade, os Nuggets têm boas chances de aproveitar a oportunidade e conquistar o título. Já o Heat, que quebrou paradigmas ao se classificar como o primeiro time vindo do play-in, enfrenta dificuldades para convencer nas Finais.

A equipe de Denver vive um momento de glória, estando a apenas 50 minutos do maior título de basquete do mundo. Até agora, nos playoffs, os Nuggets venceram 15 das 19 partidas disputadas. Além disso, o jogador sérvio Jokic, grande estrela do time, tem realizado uma temporada incrível e é forte candidato a ser eleito o MVP da NBA pela terceira vez consecutiva.