J. Cole ajuda Caleb Martin a chegar à final da NBA com Miami Heat

O Miami Heat venceu o Boston Celtics para avançar à final da NBA, onde enfrentará o Denver Nuggets, e o rapper americano J. Cole teve um papel fundamental nesse sucesso. Dono da gravadora Dreamville Records e com hits como 'She Knows', 'No Role Modelz' e 'Middle Child', foi ele quem aproximou Caleb Martin da franquia da Flórida. O Miami Heat venceu o Boston Celtics para avançar à final da NBA, onde enfrentará o Denver Nuggets, e o rapper americano J. Cole teve um papel fundamental nesse sucesso. Dono da gravadora Dreamville Records e com hits como 'She Knows', 'No Role Modelz' e 'Middle Child', foi ele quem aproximou Caleb Martin da franquia da Flórida.





O encontro entre os dois ocorreu em 2021, quando Martin foi dispensado pelo Charlotte Hornets após duas temporadas sem números expressivos. Sem grandes oportunidades na NBA, Martin treinava na academia de J. Cole, que sempre teve uma relação estreita com o basquete. Ao ver o desempenho do jogador, o rapper decidiu ajudá-lo, acionando seus contatos na liga.Um telefonema para Caron Butler, assistente do técnico Erik Spoelstra do Miami Heat, foi o ponto de partida para a parceria que os levou à final da NBA. Butler convidou Martin para treinar com a equipe e, após um bom desempenho, o jogador conquistou seu espaço. No entanto, a experiência no Miami Heat era uma espécie de último recurso para Martin. Em suas próprias palavras, ele sentiu como se estivesse 'quase no suporte de vida'. Após um início promissor, Martin assinou um contrato bilateral com a equipe e rapidamente se encaixou na rotação do Miami Heat.





Leia também: Aretha Duarte: a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest Na sua primeira temporada, ele fechou um contrato de três anos, no valor de US$ 20 milhões (R$ 101 milhões). Na temporada regular, o atleta de 27 anos teve médias de 9,6 pontos e 4,8 rebotes, com 29,3 minutos em quadra. Contra o Boston Celtics, seus números saltaram para 19,2 pontos e 6,4 rebotes.

No jogo decisivo da série, Martin registrou um duplo-duplo, com 26 pontos e 10 rebotes. Jimmy Butler, astro do Miami Heat, elogiou o desempenho do companheiro de equipe, ressaltando que ele já mostrava esse potencial nos treinos diários. J. Cole percebeu esse talento em Martin e ajudou a colocá-lo em um ambiente favorável para seu desenvolvimento, como o Miami Heat. O próprio Martin reconhece a importância dessa parceria e considera o time da Flórida o 'lugar perfeito' para ele.