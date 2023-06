Equipe de basquete feminino de Passos sofre injúria racial

A Polícia Civil está tratando o caso como injúria racial e realiza investigações a respeito. (foto: Reprodução / Polícia Civil)

A equipe de basquete feminino de Passos, no Sul de Minas, foi alvo de um crime de injúria racial durante a final dos Jogos da Juventude do Sul e Sudoeste Mineiro. A Polícia Civil e o Ministério Público estão investigando o caso, que ocorreu durante uma partida entre os times de Passos e São Lourenço no último fim de semana.