Presidente do comitê olímpico de Paris lamenta uso dos Jogos para protestos

1499

Manifestantes protestaram na sede do comitê olímpico. (foto: Reprodução) Tony Estanguet, presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, manifestou seu descontentamento nesta quarta-feira (7/6) pelo fato de o evento estar sendo utilizado como plataforma para reivindicações alheias. Na terça-feira (6/6), um grupo de manifestantes invadiu a sede do comitê em Saint-Denis, área metropolitana de Paris, protestando contra a Reforma da Previdência no país. Os ativistas entoavam o slogan 'Sem retrocesso [na Reforma da Previdência], sem Jogos Olímpicos'.





A invasão foi organizada por aproximadamente 60 ativistas do grupo sindical CGT RATP, que ocuparam a sede do comitê (Cojo). Em conversa com a imprensa, Tony Estanguet ressaltou que Bernard Thibault, ex-secretário geral da CGT, e Geoffroy Roux de Bézieux, presidente do sindicato patronal Medef, integram o conselho administrativo com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos trabalhistas durante os preparativos para os Jogos Olímpicos.





Estanguet observou que 'recentemente, identificamos demandas de caráter político não diretamente relacionadas aos Jogos Olímpicos'. Ele acrescentou que 'é lamentável que certas pessoas desejem se aproveitar dos Jogos Olímpicos para promover outras reivindicações'. O presidente do comitê afirmou respeitar o protesto ocorrido no dia anterior, porém considera solicitar indenização pelos danos materiais causados.





Ele declarou que 'é importante diferenciar os propósitos alheios aos Jogos Olímpicos'. Durante os protestos contra a reforma que elevou a idade mínima de aposentadoria para 64 anos, surgiram nas redes sociais pedidos para interromper os Jogos, especialmente a hashtag '#pasderetraitpasdejo' (sem retrocesso [na Reforma da Previdência], sem Jogos Olímpicos).





Pierre-Olivier Beckers, presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos e membro do COI, afirmou não estar preocupado com o ambiente de protestos. Segundo ele, 'em um país democrático, é normal que as pessoas tenham o direito de expressar suas opiniões, o que faz parte da preparação para os Jogos Olímpicos'. Beckers também se mostrou satisfeito com o andamento dos preparativos e demonstrou confiança na realização de uma cerimônia de abertura segura no rio Sena. 'Paris estará pronta para receber os Jogos de uma nova era', concluiu.