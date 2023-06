Max Verstappen considera Fernando Alonso melhor que Lewis Hamilton

1499

Verstappen salientou que ter essa capacidade adicional é uma vantagem na Fórmula 1 e que não se treina para isso (foto: Lluis GENE / AFP)



O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, bicampeão da Fórmula 1 e líder da temporada atual, mais uma vez gerou polêmica ao comparar as habilidades do heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, com as do experiente Fernando Alonso, da Aston Martin. O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, bicampeão da Fórmula 1 e líder da temporada atual, mais uma vez gerou polêmica ao comparar as habilidades do heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, com as do experiente Fernando Alonso, da Aston Martin.





Em entrevista ao The Sunday Times, Verstappen afirmou que possui habilidades extras no cockpit, que poucos pilotos têm, e incluiu apenas Alonso nessa categoria. O piloto da Red Bull mencionou um episódio durante o GP da Espanha, em que conversava descontraidamente com sua equipe, enquanto também ouvia o pit stop da Ferrari.





Leia também: Charles Leclerc: sucesso nas redes, desafios na Fórmula 1 e talento musical Questionado sobre Hamilton, Verstappen foi categórico ao afirmar que o inglês não é tão bom quanto Alonso, gerando polêmica. O holandês admitiu que tal declaração poderia desagradar a alguns, mas manteve sua opinião.

Max Verstappen também surpreendeu ao dizer que já está satisfeito com sua trajetória na Fórmula 1 e que não se preocuparia caso fosse ultrapassado na pontuação ao fim da temporada atual. Ele destacou que, no início de sua carreira, temia não ter um carro competitivo para mostrar seu potencial, mas agradeceu à Red Bull pela oportunidade.





Agora, com dois títulos conquistados e na liderança da temporada, Verstappen afirma que já alcançou tudo o que desejava e que nada o abalaria caso não tivesse sucesso na competição.