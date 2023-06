Abel Ferreira atinge 100 mil livros vendidos e arrecada R$ 8 mi no Brasil

1499

Abel Ferreira, o escritor e técnico (foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O treinador português Abel Ferreira, que comanda o Palmeiras, alcançou uma importante marca em sua carreira fora dos gramados. Ele anunciou nas redes sociais que seus dois livros atingiram a marca de 100 mil exemplares vendidos no Brasil, gerando uma receita total de R$ 8 milhões. O técnico destacou o papel cultural e solidário dos livros, agradecendo aos leitores pela contribuição ao futuro de muitas pessoas. 'Todos Somos Um', declarou Abel Ferreira.









Abel Ferreira revelou que sentiu falta de obras relacionadas ao ambiente esportivo desde que chegou ao Brasil. Depois de se adaptar ao país, decidiu escrever e lançar seus próprios livros. 'Cabeça Fria e Coração Quente' foi publicado em 2021 e recentemente teve seu lançamento em Portugal.





Mesmo com a celebração do sucesso de seus livros, Abel Ferreira continua focado em seu trabalho como técnico do Palmeiras. O time está nas quartas de final da Copa do Brasil, ocupa a segunda posição no Brasileirão e está classificado para as oitavas de final da Libertadores. A próxima partida do clube será na quarta-feira, 21, contra o Bahia pela 11ª rodada do campeonato nacional.