Shakira revela tensões entre Piqué e Guardiola no Barcelona

1499

Shakira relatou dificuldades de relacionamento entre o ex-zagueiro e o ex-técnico do Barcelona (foto: JOSEP LAGO/AFP)

Shakira compartilhou em depoimento à Justiça espanhola informações sobre o começo do relacionamento com o ex-zagueiro Gerard Piqué e as dificuldades que ele enfrentou com Pep Guardiola, ex-técnico do Barcelona. Segundo a artista, a relação entre os dois era bastante complicada e tensa. Essas informações foram reveladas durante o depoimento em que Shakira responde a um caso de fraude fiscal.





A cantora afirmou que Piqué e Guardiola não se entendiam bem no início da parceria deles no Barcelona. "Gerard (Piqué) tinha um relacionamento muito difícil com o Barcelona. Com Guardiola, a relação era extremamente tensa, do tipo 'ou você sai ou eu saio'. Isso fez com que ele sofresse bastante", explicou Shakira.



O casal, que se separou no ano passado, iniciou o namoro no começo da década de 2010, aproximadamente na mesma época em que Guardiola assumiu a liderança técnica do time catalão.





Nesse contexto, Shakira não tinha certeza se poderia se mudar para a Espanha, já que Piqué cogitava até mesmo a possibilidade de deixar o Barcelona e retornar ao Manchester United. Naquele momento, o relacionamento com Piqué era o único vínculo da cantora com o país. Ele havia sido contratado pelo Barcelona em 2008.





Além disso, Shakira ressaltou que o começo do relacionamento com Piqué foi repleto de desafios. Em 2012, eles enfrentaram um período difícil.



"Nossa relação era muito turbulenta. Ele era como um Dragon Khan (personagem de Game of Thrones) porque nossas vidas profissionais não se encaixavam, era como misturar água e óleo. Eu estava sempre viajando pelo mundo e ele tinha horários a cumprir", disse a artista. "Espero que isso não seja divulgado na mídia", comentou durante o depoimento.





Em 2013, após o período conturbado, o casal teve o primeiro filho, Milan, que hoje tem 10 anos. "Durante a gravidez, eu trabalhava 14 horas por dia. Lembro-me de estar no palco com a barriga enorme, fazendo os movimentos típicos que costumo fazer... acho que ficava ridículo", contou Shakira.



Apesar das turbulências, o relacionamento com Shakira e o Barcelona durou até 2022, quando Piqué se aposentou e se separou da cantora. Nesse período, o zagueiro conquistou três Champions League. Entre 2008 e 2012, trabalhando com Guardiola, a dupla ganhou 13 títulos.