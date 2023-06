Ciclista Gino Mäder falece após queda na Volta da Suíça

1499

O ciclista caiu em uma ravina na quinta-feira, enquanto descia uma das partes mais rápidas do percurso, que terminaria em La Punt, na Suíça (foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

O ciclista suíço Gino Mäder, de 26 anos, faleceu na sexta-feira, após sofrer uma queda severa durante a quinta etapa da Volta da Suíça (Tour de Suisse, em francês). Mäder caiu em uma ravina na quinta-feira, enquanto descia uma das partes mais rápidas do percurso, que terminaria em La Punt, na Suíça.A equipe Bahrain-Victorious informou que o atleta não conseguiu se recuperar das graves lesões que sofreu. "Apesar do empenho da incrível equipe médica do hospital, Gino não pôde superar seu último e maior desafio. Às 11h30 (hora local), nos despedimos de uma das estrelas mais brilhantes de nossa equipe."

Os socorristas encontraram Mäder imóvel na água após a queda na quinta-feira e realizaram reanimação cardiopulmonar (CPR) antes de transferi-lo de helicóptero para o hospital. "Nossa equipe está devastada com este trágico acidente. Nossos pensamentos e orações estão com a família de Gino e seus entes mais próximos neste momento de imensa dificuldade", declarou a equipe Bahrain-Victorious em comunicado.

A notícia da morte de Gino foi divulgada cerca de 30 minutos antes do início da sexta etapa da competição, na sexta-feira. O começo da etapa foi adiado e os ciclistas fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao atleta falecido.

O trajeto da quinta etapa foi criticado pelo ciclista belga Remco Evenepoel, um dos principais competidores da Volta da Suíça. Ele lamentou a decisão de fazer os ciclistas completarem a descida perigosa.



"Como ciclistas, também devemos considerar os riscos que enfrentamos ao descer uma montanha", afirmou Evenepoel. Outro ciclista também sofreu uma queda no mesmo local. O americano Magnus Sheffield teve uma concussão e hematomas e foi atendido no hospital local.

A Volta da Suíça, que dura oito dias, é uma prova preparatória para a Volta da França, a competição mais tradicional do ciclismo de estrada no mundo. A corrida francesa, que passa por outros países, acontecerá em julho.