Seleção Brasileira veste uniforme preto em amistoso em combate ao racismo

A Seleção usará a camisa preta como um ato simbólico contra o racismo (foto: CBF/Divulgação)

Pela primeira vez em seus 109 anos de existência, a Seleção Brasileira vestirá um uniforme totalmente preto durante uma partida. O evento histórico acontecerá neste sábado (17) em um amistoso contra a seleção de Guiné, que será realizado em Barcelona, Espanha.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (12) a iniciativa, que faz parte de uma série de ações organizadas pela entidade visando combater o racismo no esporte.





A ação tem como objetivo demonstrar solidariedade ao atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, que sofreu discriminação racial durante uma partida do campeonato nacional da LaLiga, na Espanha. No dia 21 do mês passado, o jogador brasileiro enfrentou ofensas racistas pela décima vez seguida na competição, quando seu time jogou contra o Valência e perdeu por 2 a 1.





No confronto com a Guiné, a seleção brasileira usará a camisa preta durante todo o primeiro tempo como um ato simbólico contra o racismo. A partida começará às 21h30, horário de Brasília, e ocorrerá no RCDE Stadium, na capital catalã.



Após o intervalo, o time, sob o comando interino de Ramon Menezes, retornará ao campo vestindo a tradicional camisa amarela, que também expressará apoio à luta contra o racismo.





A estreia da seleção brasileira aconteceu em 1914, quando o time usava uniforme branco, tanto nas camisas quanto nos calções. Foi somente após 71 anos que o Brasil adotou a icônica camisa amarela com calções azuis. Este amistoso marca um momento importante na história da Seleção Brasileira e na luta contra o racismo no esporte.