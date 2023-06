Triathlon tem crescimento de 62,4% no Brasil

1499

A região Sudeste concentra a maior parte dos atletas (60,5%) (foto: Pixbay) O Ticket Sports, principal plataforma de inscrições para eventos esportivos da América Latina, divulgou recentemente uma pesquisa com informações valiosas sobre o cenário do Triathlon no Brasil. O estudo mostrou um aumento de 62,4% na prática do esporte, que combina natação, ciclismo e corrida, em menos de três anos. As provas de Sprint (750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida) e Half-Distance (1.900 m de natação, 90 km de ciclismo e meia maratona de corrida) são as mais populares entre os atletas amadores.





A pesquisa analisou 782 respostas de triatletas coletadas em dezembro de 2022 e buscou informações sobre perfil demográfico e comportamento de compra dos praticantes. Gabriela Donatello, gerente de marketing do Ticket Sports, afirmou que o mercado de triathlon passou por mudanças após a pandemia e está em constante crescimento. Com os resultados do estudo, a empresa pretende auxiliar organizadores de triathlon e marcas esportivas em todo o país.





Entre os destaques da pesquisa está a predominância de praticantes masculinos no esporte, sendo a média de idade dos triatletas maior na faixa etária entre 36 e 45 anos. A região Sudeste concentra a maior parte dos atletas (60,5%), com São Paulo representando 49,9% desse total. Além disso, 62,4% dos entrevistados estão no esporte há menos de três anos, mostrando a popularidade crescente do triathlon no país.





Os triatletas dedicam entre 5 e 8 horas (29,9%) ou 8 a 12 horas (29,9%) por semana aos treinos e investem até R$ 500 mensais (39,5%) na modalidade. A pesquisa também revelou que 47,2% dos praticantes nunca trocaram sua bicicleta, enquanto 16,5% fizeram a troca após 5 anos de uso. Notavelmente, 82,4% não possuem seguro para suas bicicletas.





As redes sociais são o principal meio de comunicação utilizado pelos atletas (85,2%), seguido por sites especializados (38,5%) e WhatsApp (32,2%). O Instagram é a plataforma preferida para obter informações sobre o triathlon (27%), com o Mundo TRI (17%) e canais do YouTube (16%) em segundo e terceiro lugares, respectivamente.





Em relação à participação em eventos, 34,7% dos entrevistados destacaram as provas de Sprint Triathlon e 15,2% as de Half-Distance. A maioria (64,5%) prefere eventos com a presença de atletas profissionais. O preço (70,1%) e o percurso (52,8%) são os principais critérios na escolha de uma competição. O IronMan foi o evento mais citado (76%), seguido pelo XTerra e Troféu Brasil (4,5% cada).





Por fim, a principal motivação dos atletas para participar de eventos é o desafio pessoal (53,3%), enquanto 21,2% consideram o estilo de vida como principal fator. A pesquisa completa pode ser acessada no site Ticket Sports - Mulheres no Esporte.