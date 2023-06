CBF busca Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira

1499

CBF mantém a esperança de conseguir o técnico quatro vezes campeão da Champions League (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira não atua no estádio do Espanyol, em Barcelona, desde a derrota diante da Itália na Copa do Mundo de 1982, um episódio conhecido como tragédia do Sarriá. Agora, 41 anos depois, Ednaldo Rodrigues, dirigente da CBF, está em busca de montar uma equipe similar àquela época e mira um treinador italiano: Carlo Ancelotti.





Apesar de sinais indicarem que Ancelotti não deve aceitar o convite, a CBF mantém a esperança de que o técnico quatro vezes campeão da Champions League dê uma resposta positiva, seja para assumir imediatamente ou em junho de 2024. Acredita-se que Ancelotti já teria dado o 'sim', mas ainda precisa do aval do Real Madrid.





Ednaldo Rodrigues planeja conversar com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para negociar a liberação de Ancelotti, mesmo que a tarefa pareça difícil. Se conseguir essa vitória, Ednaldo se consolidará como um dos grandes dirigentes da história da CBF/CBD.





Na última quarta-feira (14), circulava a informação de que Ancelotti estaria em Vancouver, no Canadá, na casa de sua parceira, a empresária Mariann Barrena McClay. Contudo, fontes na CBF sugerem que o técnico estaria em Madri, onde teria conversado com Ednaldo.





Contratar Ancelotti apenas em 2024 pode ser arriscado para a CBF, que teria que enfrentar as seis primeiras rodadas das eliminatórias sem o treinador. O Real Madrid também poderia não aceitar manter um técnico comprometido com outra equipe por 12 meses.





Se a liberação de Ancelotti não ocorrer, outras opções como Abel Ferreira e Fernando Diniz são consideradas. O importante é não basear todo o projeto da seleção brasileira em um único nome. Pep Guardiola, o melhor técnico do mundo, é elogiado por sua gestão de elencos, mas a escolha deve ir além da nacionalidade.