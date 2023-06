Vôlei brasileiro ganha base na França visando Jogos Olímpicos de Paris 2024

1499

Base de treinos na França receberá diversas equipes brasileiras de diferentes categorias (foto: Divulgação/FIVB)



O vôlei brasileiro estabelecerá uma base de treinamento na França, após cerca de um ano de negociações. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) fechou acordo com um centro de treinamento em Metz, na região de La Semaine. A parceria visa os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, mas a infraestrutura continuará sendo utilizada pelos brasileiros nos próximos anos.





O local selecionado na França disponibiliza para as Seleções brasileiras um ginásio de treinos, outro ginásio para jogos com capacidade para público, academia, dormitório e sala de fisioterapia. Além de acolher e hospedar as equipes, o CT foi escolhido para simplificar a logística durante as competições internacionais.





Localizada a aproximadamente 300km de Paris, a base também será importante para a adaptação visando os Jogos Olímpicos de 2024.





Em 2023, a base de treinos na França receberá diversas equipes brasileiras de diferentes categorias. Além dos comandados de Renan dal Zotto, que estarão por cerca de uma semana após a etapa de Orleans da Liga das Nações, seleções de base masculina e feminina passarão um período entre junho e julho se preparando para os campeonatos internacionais de suas categorias.





Nas últimas duas décadas, o vôlei brasileiro ganhou destaque no cenário mundial, tanto no masculino quanto no feminino, e se tornou referência.