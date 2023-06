Lionel Messi e Antonela Roccuzzo: amor desde a infância e vida na Argentina

O primeiro encontro de Messi e Antonela ocorreu aos nove anos de idade, na cidade argentina de Rosário (foto: Reprodução/Instagram)



Lionel Messi e Antonela Roccuzzo protagonizam uma história de amor digna de conto de fadas, que começou na infância na Argentina. O casal, que está junto há muitos anos, tem três filhos: Thiago, de 10 anos, Mateo, de sete, e Ciro, de cinco. Nas próximas semanas, Messi, de 35 anos, deve definir seu futuro, possivelmente longe do Paris Saint-Germain, e a decisão será tomada juntamente com sua família.

O primeiro encontro de Messi e Antonela ocorreu aos nove anos de idade, na cidade argentina de Rosário. Embora não estudassem na mesma escola nem compartilhassem os mesmos interesses, um parente de Antonela, Lucas Scaglia, que jogava futebol com Messi no Newell’s Old Boys, foi fundamental para o início do relacionamento.









O futebol foi responsável por unir o casal, mas também os manteve separados por anos. Aos 11 anos, Messi foi diagnosticado com um distúrbio hormonal e, dois anos depois, mudou-se para a Espanha para jogar nas categorias de base do Barcelona, que se comprometeu a cobrir os custos médicos.

Com a mudança de Messi para a Espanha, o casal perdeu contato temporariamente. Antonela namorou outro rapaz de Rosário e dedicou-se aos estudos, tentando seguir carreiras em odontologia, comunicação social e nutrição, mas não encontrou algo que a realizasse completamente. Sua família possui supermercados em Rosário, que já foram alvo de tiros e ameaças.

Em 2007, uma tragédia uniu novamente Messi e Antonela: a morte de uma grande amiga de Antonela em um acidente de trânsito. Messi viajou para a Argentina para consolá-la e, depois disso, iniciaram um relacionamento à distância, que se tornou público em 2009. Antes da Copa do Mundo de 2010, Antonela mudou-se para a casa de Messi na Espanha. O casal teve seu primeiro filho, Thiago, em 2012, seguido por Mateo em 2015 e Ciro em 2018.

Messi e Antonela se casaram oficialmente em 2017, em uma cerimônia luxuosa em Rosário, com 260 convidados, incluindo muitos jogadores do Barcelona. Antonela é discreta e avessa a entrevistas, mas é conhecida por ser fã de Harry Potter e compartilhar essa paixão com seus filhos. Ela possui 35,3 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha momentos em família e realiza publicidade. Além disso, Antonela é sócia de uma marca de roupas infantis.