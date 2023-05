Neymar e Bruna Biancardi aguardam primeiro filho e planejam festa luxuosa

1499

O jogador de futebol Neymar Jr. e sua namorada, Bruna Biancardi, estão à espera de seu primeiro filho juntos. O casal pretende anunciar o sexo do bebê em uma comemoração suntuosa em um local de luxo em Mangaratiba, situado na Costa Verde do Rio de Janeiro.









O jogador proporcionará serviços premium aos seletos convidados, incluindo transporte dos aeroportos do Rio e hospedagem em quartos sofisticados. Até o momento, a assessoria do jogador não se manifestou sobre o assunto. Vale lembrar que este será o primeiro filho do casal, mas o segundo para o jogador, que já é pai de Davi Lucca.

Neymar e Bruna Biancardi tornaram público o relacionamento no Instagram, compartilhando diversos momentos juntos em suas redes sociais. A relação do casal tem sido acompanhada de perto pelos fãs e pela imprensa, gerando grande expectativa para a chegada do novo membro da família.