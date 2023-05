Quincy Promes enfrenta acusações de tráfico de cocaína e esfaqueamento

Quincy Promes, atacante holandês do Spartak Moscou, enfrenta agora acusações de importação de cocaína, além de já ter sido julgado por esfaquear um primo na Holanda, conforme informou a justiça do país na terça-feira, 30 de maio. O jogador, de 31 anos, e outro cidadão holandês são acusados de importar centenas de quilos de cocaína em janeiro de 2020, principalmente pelo porto da Antuérpia, na Bélgica, segundo o Ministério Público da Holanda, que comunicou a AFP.

Promes, ex-integrante do Ajax e da seleção holandesa, já estava sob suspeita de envolvimento no tráfico de drogas e associação a uma organização criminosa. A audiência preliminar do caso ocorrerá na próxima segunda-feira, 5 de junho, conforme noticiado pela imprensa local. No entanto, o jogador não estará presente devido a compromissos contratuais com o Spartak, conforme relatou a agência de notícias holandesa ANP.