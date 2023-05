'Justos e necessários', dizem organizadores de Paris-2024 sobre ingressos

1499

A discussão sobre os preços ocorre quase exatamente um ano antes da cerimônia de abertura, marcada para o final de julho de 2024 (foto: Kazuhiro NOGI/AFP)



Os responsáveis pelos Jogos Olímpicos de Paris-2024 responderam às críticas acerca dos elevados preços dos ingressos, afirmando que são justos e cruciais para balancear o orçamento do evento. Os responsáveis pelos Jogos Olímpicos de Paris-2024 responderam às críticas acerca dos elevados preços dos ingressos, afirmando que são justos e cruciais para balancear o orçamento do evento.





O descontentamento com relação ao acesso aos ingressos cresceu na França, após duas etapas de venda em que cerca de 1 milhão de ingressos, com preço de 24 euros, se esgotaram rapidamente, enquanto bilhetes para competições importantes, como a ginástica, atingiam valores de centenas de euros. Alguns atletas franceses também manifestaram seu descontentamento com os preços. A discussão sobre os preços ocorre quase exatamente um ano antes da cerimônia de abertura, marcada para o final de julho de 2024.









Leia também: Presidente do Comitê Olímpico renuncia às vésperas dos Jogos de Paris Ele afirmou que nem todos podem ter acesso a todas as categorias em todos os eventos esportivos. Até o momento, 5,2 milhões de ingressos, dos 8 milhões destinados ao público em geral, já foram vendidos, apesar das críticas quanto aos preços. O restante será disponibilizado no terceiro trimestre, sem alterações nos planos de preços.

A ministra dos esportes, Amélie Oudéa-Castéra, também defendeu as faixas de preço, alegando que a França buscou evitar um 'imposto sobre os Jogos' e que a Olimpíada precisa ser o mais autossuficiente possível. Uma das razões para as críticas é a tentativa dos organizadores de apresentar 2024 como 'os Jogos do povo', com foco na acessibilidade para todos.





O orçamento dos organizadores para os Jogos de 2024 foi aumentado em 10% no ano passado, para 4,4 bilhões de euros. A previsão é de que pouco mais de um terço do dinheiro venha da venda de ingressos e da hospitalidade, total um pouco superior ao dos Jogos Olímpicos de Londres. O restante provém do financiamento do Comitê Olímpico Internacional e de parcerias com patrocinadores, lista que os organizadores ainda estão tentando ampliar. No total, o evento custará quase 9 bilhões de euros, incluindo a construção de instalações como a Vila Olímpica.