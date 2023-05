Jogador do Boca Juniors nega acusações de agressão e espera veredito

1499

O futebolista colombiano Sebastián Villa, que atua pelo Boca Juniors, reafirmou sua inocência na terça-feira (30/5) e negou ter agredido sua ex-companheira Daniela Cortés. Ele está sendo julgado na Argentina por lesões leves e ameaças, e o resultado sairá na sexta-feira (2/6).





'Sou inocente. Acredito em Deus. Confio que tudo ficará bem. Tudo acontecerá da melhor maneira possível', declarou Villa à juíza Claudia Dávalos antes do anúncio da decisão. O jogador, de 27 anos, acrescentou: 'Quero deixar claro que nunca machucaria Daniela ou sua família. Sou inocente. Sou uma pessoa muito boa, um bom filho e um bom irmão'.









O Código Penal argentino prevê penas de um a seis anos de prisão para esses crimes. O Ministério Público solicitou uma condenação de dois anos e três meses de detenção com sursis, uma vez que é inferior a três anos (o mínimo para ser encarcerado). A defesa, por outro lado, pede a absolvição do réu, alegando que a acusação é 'falsa'.

O caso se refere a um incidente ocorrido em 27 de abril de 2020, durante uma discussão que envolveu gritos e ameaças. No entanto, Daniela afirmou ter sido vítima de maus-tratos várias vezes antes, entre 2018 e 2020. Cortés, também colombiana, prestou depoimento por videoconferência de Medelín, onde vive atualmente, e afirmou que Villa 'começou a beber e ficou cada vez mais violento'.

Durante o julgamento, iniciado em 17 de abril, Villa continuou jogando como titular na equipe principal do Boca Juniors. No final do ano, o atleta enfrentará outro julgamento por uma denúncia de abuso sexual feita em maio de 2022 por outra ex-companheira, referente a um episódio ocorrido em junho de 2021.