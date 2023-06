Morre Raisa O'Faril, ex-jogadora cubana bicampeã olímpica de vôlei

1499

Ela era um dos destaques da geração bicampeã olímpica, ao lado de Mireya Luis, Regla Torres, Yumilka Ruiz e Mirka Francia, sob o comando do técnico Eugenio George (foto: Divulgação/UCCFD)



Raisa O'Faril, ex-atleta da seleção cubana feminina de vôlei e parte da geração considerada a melhor da história do país, faleceu na terça-feira (30/5), aos 51 anos, após lutar contra um câncer. A Universidade de Esporte Cubano (UCCFD) confirmou a triste notícia. Raisa integrou a equipe que obteve as medalhas de ouro olímpicas nos Jogos de Barcelona, em 1992, e Atlanta, em 1996. Ela era um dos destaques da geração bicampeã olímpica, ao lado de Mireya Luis, Regla Torres, Yumilka Ruiz e Mirka Francia, sob o comando do técnico Eugenio George.









Leia também: Morre Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, presidente da CBV A conquista do bicampeonato olímpico posicionou Cuba como uma das equipes mais lendárias da história do esporte, ao lado do "Dream Team" do basquete dos Estados Unidos. Em um dos momentos mais marcantes de sua carreira, Raisa enfrentou a seleção brasileira nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Na ocasião, a equipe cubana venceu o Brasil, liderado por Bernardinho e com jogadoras como Ana Paula e Ana Moser, por 3 sets a 2.





Após encerrar sua carreira como atleta, Raisa atuou como membro da comissão técnica e professora licenciada na UCCFD. Sua contribuição ao vôlei cubano será sempre lembrada e reverenciada.