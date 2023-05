Novak Djokovic provoca polêmica após mensagem sobre Kosovo em Roland Garros

1499

Nesta segunda-feira (29/5), forças de paz da Otan dispersaram manifestantes sérvios que entraram em confronto com a polícia no norte do Kosovo, exigindo a mudança de prefeitos de origem albanesa, conforme as tensões aumentam na região (foto: Filippo MONTEFORTE/AFP)



O famoso tenista Novak Djokovic causou controvérsia nesta segunda-feira (29/5) ao escrever 'Kosovo é o coração da Sérvia. Não à violência' em uma câmera de TV depois de sua estreia no torneio Roland Garros, em meio a confrontos no norte do Kosovo relacionados a tensões étnicas.



Após sua vitória sobre o jogador americano Aleksandar Kovacevic na primeira rodada do Grand Slam de Paris, Djokovic escreveu a mensagem em seu idioma natal, o sérvio. Ele explicou aos jornalistas sérvios que acompanham o evento: 'Kosovo é o nosso berço, nossa fortaleza, centro das coisas mais importantes do nosso país... Há muitas razões pelas quais escrevi isso na câmera'.





Os sérvios que vivem no Kosovo boicotaram as eleições municipais do mês passado nas cidades do norte, permitindo que os habitantes de etnia albanesa assumissem o controle das prefeituras locais, apesar da participação de apenas 3,5% dos eleitores aptos a votar.

Leia também: Roger Federer: segredos da renda pós-aposentadoria e sucesso financeiro Djokovic afirmou: 'Não sou um político e não tenho a intenção de me intrometer em debates políticos, é um tema muito sensível'. Ele acrescentou que, como sérvio, é muito doloroso ver o que está acontecendo no Kosovo e como seu povo foi praticamente expulso dos escritórios municipais.

'Como uma figura pública, mas também como filho de um homem que nasceu no Kosovo, sinto uma responsabilidade adicional de tentar expressar meu apoio ao nosso povo e à Sérvia como um todo', continuou Djokovic.

Ele afirmou não ter arrependimentos e que faria isso novamente, pois sua posição é clara: é contra a guerra, violência e conflitos de qualquer tipo, e sempre demonstrou isso publicamente. Djokovic concluiu enfatizando que o que está acontecendo no Kosovo é um precedente na lei internacional.