'Brazilian Storm': Italo Ferreira entra no Hall da Fama do Surfe nos EUA

Italo alcançou o título de Campeão Mundial em 2019 e se tornou o primeiro surfista a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio (foto: AFP/Mauro PIMENTEL)



O surfista brasileiro Italo Ferreira, de 29 anos, entrará para o Hall da Fama do Surfe nos Estados Unidos, sendo o primeiro do país a conquistar essa honra. A cerimônia de homenagem ocorrerá em Huntington Beach, Califórnia, no dia 4 de agosto. Italo alcançou o título de Campeão Mundial em 2019 e se tornou o primeiro surfista a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, quando o surfe estreou como modalidade olímpica.

Leia também: 'Tem lugar no Cruzeiro', diz Ronaldo sobre futuro de Neymar e Messi Aaron Pai, fundador do Hall da Fama, destacou a importância dos agraciados para o esporte: "Cada um deles possui uma paixão e amor pelo surfe. Eles transformaram o mundo do surfe, tornando-o um lugar muito melhor. Estamos extremamente entusiasmados em celebrar suas conquistas e contribuições para o nosso esporte de surfe".

No último domingo, Italo Ferreira foi vice-campeão do Surf Ranch Pro, na etapa realizada na piscina de ondas artificiais da Califórnia. Ele e Griffin Colapinto protagonizaram uma disputa acirrada do início ao fim, com o resultado final de 17,77 a 17,13 a favor do surfista americano, que conquistou sua primeira vitória na temporada.





Apesar do resultado, a performance de Italo foi suficiente para colocá-lo na liderança do Circuito. O brasileiro subiu cinco posições no ranking, para a 11ª colocação, e já se prepara para a próxima etapa do Mundial, em Punta Roca, El Salvador, em junho.