Oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 começam na Argentina

O Brasil entra em campo na quarta-feira (31/5), no Estádio Ciudad de La Plata, após garantir o primeiro lugar do Grupo D, mesmo sofrendo uma derrota por 3 x 0 para a Itália na estreia (foto: Tim Nwachukwu/FIFA)



Inicia-se nesta terça-feira (30/5) a fase das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 na Argentina, marcando o início da etapa eliminatória da competição. Das 24 equipes que começaram a disputa, apenas 16 seguem na luta pelo principal troféu do torneio bienal entre as seleções de base. A seleção brasileira, comandada por Ramon Menezes, tem motivos para acreditar em uma caminhada rumo às fases finais.





O Brasil entra em campo na quarta-feira (31/5), no Estádio Ciudad de La Plata, após garantir o primeiro lugar do Grupo D, mesmo sofrendo uma derrota por 3 x 0 para a Itália na estreia. Essa colocação favorece o percurso da equipe entre os demais classificados. Na primeira fase do mata-mata, o Brasil enfrenta a Tunísia, terceira colocada no Grupo E, atrás de Inglaterra e Uruguai.









No mesmo lado do chaveamento, estão seleções como Estados Unidos, Gâmbia e Uruguai, sendo este último o vice-campeão do Sul-Americano, onde perdeu para os brasileiros. No entanto, a maioria das potências se encontra em confrontos acirrados pelo título. A Itália, que derrotou o Brasil na estreia, enfrenta a Inglaterra, revivendo o embate da fase final do Europeu Sub-19 do ano passado.

Além disso, a Coreia do Sul, atual vice-campeã da Copa do Mundo Sub-20, joga contra o Equador, que busca enfrentar o vencedor entre Argentina e Nigéria. Colômbia e Eslováquia completam o lado direito do chaveamento. Entre as equipes eliminadas na fase de grupos, destacam-se Japão e França por seus desempenhos negativos.





O Japão, apesar de vencer Senegal na estreia, foi superado por Colômbia e Israel, sendo um dos dois terceiros colocados que não avançaram. A França, por sua vez, decepcionou ao ser eliminada após perder para Coreia do Sul e Gâmbia, tornando insuficiente sua participação na categoria de base dos atuais vice-campeões do mundo no profissional.