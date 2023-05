Aluno cego narra partida de futebol entre Vila Nova e Ituano pela Série B

1499

Pedro Paulo já acumulava algumas experiências em estúdio e considera sua estreia como narrador ao vivo um grande marco pessoal (foto: Arquivo Pessoal/Ricardo Pavan)



Pedro Paulo Lemes, 19 anos, teve uma experiência marcante na última quarta-feira (24) ao narrar o jogo entre Vila Nova e Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro. O estudante, que possui deficiência visual, narrou a partida no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, durante a transmissão do programa Doutores da Bola, da Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás (UFG).



Aluno do 3º período de Jornalismo da UFG, Pedro Paulo já acumulava algumas experiências em estúdio e considera sua estreia como narrador ao vivo um grande marco pessoal. “Foi diferente e muito divertido, uma dinâmica nova para mim”, comentou, em entrevista ao site G1. Para se comunicar com os colegas comentaristas durante a transmissão, Pedro precisou fazer algumas adaptações, mas ressalta que narrar o jogo foi uma maneira de superar preconceitos vivenciados em estádios. “Ter essa chance e narrar a partida foi uma realização incrível”, afirmou.