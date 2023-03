Finanças: saiba como encontrar o melhor banco digital no Brasil

(foto: Pixabay)

O mercado de bancos digitais e fintechs vem ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros que querem manter seu dinheiro seguro e, ao mesmo tempo, investir em algo que lhes traga renda no futuro.





Com preços competitivos e certamente menores taxas a serem pagas, os bancos digitais oferecem opções variadas aos seus clientes, e por isso a disputa pela atenção dos mesmos vem crescendo significativamente.





Mas com tantas opções a escolher, qual seria o melhor? Existe mesmo tanta diferença assim entre eles que os fazem ser classificados entre bons e ruins? Só para citar alguns exemplos que você certamente já deve ter ouvido falar, como Nubank, Mercado Pago, Superdigital e outros, ou seja, as opções são extensas.





O que podemos sugerir aqui é que você tenha seus próprios critérios na hora da escolha. Funciona como se você fosse adquirir um seguro, onde seus interesses e prioridades devessem ser levados em conta. Ou seja, antes de abrir uma conta, questione-se sobre o que lhe agrada mais, como por exemplo:





Interesse em realizar investimentos;

desejo de ter um cartão e débito;

necessidade de fazer transferências;

necessidade de realizar saques e emitir boletos para pagamentos.





Com isso em mente, você já tem uma grande ideia do que fazer na hora da escolha. Depois disso, é preciso considerar o que os bancos digitais têm a oferecer (os serviços, os custos em abrir uma conta e o atendimento da empresa).





Mais serviços oferecidos pelas empresas englobam o seguinte:





Empréstimos disponíveis;

investimentos oferecidos (CBD, fundos de investimento);

formas de depósito (boletos, TEDs);

operações de câmbio;

antecipação do 13o salário;

seguros e consórcios;

planos de previdência privada;

conta internacional e para menores de idade;

cashbacks;

sistema de pontos.





O que atrai os clientes é o custo baixo de se abrir uma conta. As tarifas em conta são o que diferenciam os bancos digitais dos físicos e com tantas ofertas, fica difícil escolher o melhor.





A maioria das empresas, como Nubank e Picpay não cobram pela abertura da conta e nem mesmo nenhum tipo de anuidade ou mensalidade para se obter um cartão de crédito, por exemplo. Além disso, os bancos físicos por vezes cobram para fazer transferências entre bancos, o que não acontece em bancos digitais.





O banco Inter é cotado como o melhor banco da atualidade, com atendimento ao cliente de excelência e serviços financeiros como Pix, TEDs e saques gratuitos e sem limites. Até 30 boletos podem ser emitidos gratuitamente pelos clientes.





Já o Nubank, o famoso banco roxo, cobra uma taxa de R$6,50 para cada saque efetuado e dá o direito de o cliente emitir 10 boletos gratuitos. O rendimento da Nuconta é de 100% do CDI, bem maior do que a poupança, por exemplo. Um bom atendimento ao cliente e investimentos através do NuInvest são outros pontos positivos.





Seja qual for a sua escolha, pesquise e obtenha o máximo de informações que puder antes de abrir uma conta.