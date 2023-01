Fintech: Dan Dukorre e Café com Bilhete juntam-se à Lanistar em 2023

(foto: Divulgação)

A Lanistar recentemente aumentou seu grupo de influenciadores colaborativos, com dois dos nomes de mídia social mais proeminentes do Brasil: Dan Dukorre e Café com Bilhete. Juntos, eles têm mais de 550.000 seguidores e, portanto, uma multidão para apresentar os benefícios da Lanistar.





Mas quem são esses dois influenciadores e quem acompanha o conteúdo deles? O que significa colaborar com a Lanistar, tanto para os influenciadores quanto para a própria empresa? Neste artigo, vamos explorar essas questões.



Quem são Duke Dukorre e Café com Bilhete?





Duke Dukorre é um influenciador de estilo de vida e músico, cujas postagens geralmente são feitas em locais famosos, clipes de si mesmo em entrevistas, podcasts etc.





Já o Café com Bilhete é uma conta que publica imagens e textos motivacionais para ajudar as pessoas a se incentivarem para um novo dia. Eles normalmente postam várias vezes ao dia e são provenientes de uma variedade de usuários no Instagram. Cada postagem é única e oferece uma ótima maneira de os seguidores se sentirem prontos para o amanhã.





Apesar de postar conteúdo significativamente diferente, esses dois influenciadores ainda conseguiram fechar acordos para colaborar com a Lanistar. Para a fintech, isso é excelente, pois a diferença de audiência desses dois criadores torna muito mais provável que o conteúdo atinja um público muito mais amplo.





No entanto, isso levanta a questão: por que dois criadores tão diferentes trabalhariam com Lanistar?



Por que trabalhar com a Lanistar?





Como uma fênix das cinzas, a Lanistar decolou e começou a voar alto, pois disponibilizou seu aplicativo para download no Brasil no início de 2022. Isso ocorreu após vários anos de trabalho árduo da equipe, que experimentou muito crescimento e desenvolvimento na criação de seu aplicativo e cartão de pagamento virtual.





As experiências da equipe Lanistar os colocaram em uma posição única, pois sabem o que funciona e o que não funciona ao colaborar com influenciadores de mídia social e o que pode ser feito para incentivar anúncios honestos e dinâmicos.





Uma das principais maneiras de fazer isso é por meio de participações. Conforme explicado em artigo da Forbes Brasil, os influenciadores que trabalham com a Lanistar podem receber participações na empresa, dando-lhes conexões pessoais com a marca e seu sucesso.





Os múltiplos benefícios do aplicativo também são o que atrai os influenciadores, devido à natureza deslumbrante do produto e seus muitos recursos. A Lanistar está revolucionando as finanças, e seus influenciadores são essenciais para que isso aconteça.



Como será 2023 para Lanistar?





Lanistar tem grandes objetivos ao entrar em 2023. Com esses novos influenciadores, é provável que haja crescimento para a empresa no Ano Novo, no entanto, existem vários outros fatores envolvidos que ajudarão a contribuir para esse sucesso crescente.





Um dos recursos mais interessantes do aplicativo que deve aparecer em breve é %u200B%u200Ba troca de criptomoedas.





Essa troca dará aos usuários de todos os níveis de compreensão sobre cripto uma porta de entrada no mercado, onde os tokens podem ser comprados, vendidos e trocados. A operacionalidade da criptografia é relativamente rara entre outros aplicativos no mercado, tornando-o um ponto de venda particularmente interessante que provavelmente ajudará os números da Lanistar a disparar.





Para concluir





O que tudo isso significa? Até o final de 2023, a Lanistar espera atingir mais de 1 milhão de clientes. Esta é uma grande tarefa a ser realizada, mas é uma missão para a qual a empresa entra no Ano Novo.





