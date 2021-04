GBWhatsApp: app oferece benefícios que facilitam a troca de mensagens

(foto: Pixabay)



As versões melhoradas dos aplicativos conhecidos como MODS são ótimas ferramentas para melhorar a eficiência de um programa de celular, por esta razão com o lançamento do GBWhatsApp os usuários têm acesso à ótimos benefícios.





Se você está em busca de um site seguro e confiável para realizar o download desta app é muito prático, pois você encontra-o em SharkApk.com





O uso do GBWhatsApp se popularizou nos últimos anos e conquistou a muitos usuários pela sua rapidez para baixá-lo, além de permitir que as pessoas acrescentem funções interessantes e bastante úteis ao aplicativo.

As principais características do GBWhatsApp





O GBWhatsApp é um aplicativo modificado do mundialmente conhecido WhatsApp, sendo uma das suas principais características as incríveis opções de customização e funções que ele oferece aos seus clientes e o app padrão não disponibiliza.





Além disso, dispõe do recurso de resposta automática, configurações avançadas de privacidade, capacidade de ocultar a mensagem entregue, capacidade de transmitir mensagens a 600 pessoas de uma só vez e não como outras versões que a limitam a 250 pessoas.





De antemão, o usuário se beneficia muito mais utilizando os recursos disponibilizados por essa Apk (conjunto de arquivos compactados para Android), pois ela possibilita que os usuários melhorem funções de uso pessoal, ou seja como eles veem a aplicação e também como eles interagem com seus contatos através desta aplicação.





Nesse sentido, é possível ocultar o último horário em que você esteve online, além de poder salvar o status de qualquer contato no seu celular, você pode definir seu status usando até 255 caracteres e enviar 90 imagens de uma única vez, ao invés de 10.





Assim como, para fazer a descrição dos nomes dos grupos poderá inserir até 35 caracteres, você pode enviar vídeos de até 30 MB e quanto ao tamanho do arquivo de áudio enviado é de até 50MB superando a versão do WhatsApp padrão.

GBWhatsApp vs WhatsApp Plus

A batalha para ser uma das melhores app de mensagem instantânea, levou a muitos desenvolvedores de aplicativos a tentarem superar as outras apps existentes, como é o caso do WhatsApp Plus em relação ao GBWhatsApp.





Uma vantagem ao fazer a instalação do GBWhatsApp é que você pode usar duas contas distintas, além de poder ter o WhatasApp original instalado, em contrapartida com o WhatsApp Plus você pode ter duas contas instaladas no celular, porém não pode instalar a aplicação original.

GBWhatsApp vs YoWhatsapp





Tratando-se da MOD YoWhatsapp ela possui ferramentas interessantes como: enviar qualquer tipo de arquivo, novas fontes de texto, ocultar a sinalização azul de leitura de uma mensagem, além de poder mudar os temas e fundos de tela, todas essas funções também podem ser feitas pelo GBWhatsApp.





Por outro lado, o número de funções adicionais e opções de privacidade avançadas que a GBWhatsApp possui supera em quantidade a YoWhatsApp, são aproximadamente 20 funcionalidades, sendo algumas delas: fixar mais de 3 bate-papos, configuração para ficar online 24 horas, enviar arquivos de mídia mais pesados sem que eles percam a qualidade e modificar a interface.