Vale abre 50 vagas para acelerar carreira de mulheres negras

Vice-presidente executiva de Pessoas da Vale, Marina Quental, avalia que a primeira edição do programa já teve como resultado a movimentação de carreira para diversas participantes (foto: Take4/Divulgação) A Vale abriu inscrições para a segunda turma do Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras, iniciativa que visa acelerar o desenvolvimento profissional de 50 mulheres negras da sociedade. Por meio de oficinas temáticas, mentoria individual, letramento e aulas com executivas negras renomadas no mercado, a mineradora quer contribuir para o fortalecimento de competências e habilidades de profissionais negras, dando suporte para que se destaquem no mercado de trabalho.













A Vale busca, preferencialmente, mulheres dos estados em que opera: Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, mas a oportunidade não se limita a essas regiões.



Para participar da seleção, as candidatas precisam se auto identificar como pretas ou pardas, desejar se autodesenvolver e ter concluído curso superior entre dezembro de 2013 e dezembro de 2019.





O processo seletivo será realizado online, com entrevistas individuais durante os meses de setembro e outubro. A divulgação do resultado da seleção e o início do programa estão previstos para novembro.

Movimentação de carreira e empoderamento

Participante da primeira turma, a doutoranda e mestra em ciência empresariais, engenheira ambiental e de segurança, Lúcia Campos, afirma que os encontros foram uma jornada transformadora: "Esse programa, de maneira muito estruturada e responsável por meio de um olhar específico para os enfrentamentos das mulheres negras, nos proporcionou uma experiência incrível voltada para empoderamento feminino, propósito e carreira. Sem dúvida, ter a oportunidade de escutar as experiências vividas por outras mulheres negras de sucesso no mercado e seus enfrentamentos elevou a nossa confiança e levou cada uma que teve a oportunidade de participar a fazer reflexões acerca de suas decisões e encaminhamento de carreira, bem como promover estímulos para abertura de perspectivas bem mais amplas".

De acordo com Marina Quental, vice-presidente executiva de pessoas da Vale, a primeira edição do programa foi um sucesso e já resultou em movimentação de carreira para diversas participantes: "É uma satisfação poder abrir uma nova turma do Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres Negras e, como parte da nossa jornada de diversidade e inclusão, contribuir também para termos uma sociedade mais justa e com equidade de oportunidades. Nosso objetivo é que este programa siga promovendo o empoderamento de mulheres negras para que elas possam alavancar suas carreiras".





A Vale tem a meta de dobrar de 13% para 26% a representatividade de mulheres em sua força de trabalho até 2025. Pensando na pauta da equidade étnico-racial, a empresa tem a meta de ter 40% das posições de liderança (coordenadores e acima) ocupadas por pessoas negras até 2026.

