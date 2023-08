Concurso da Câmara dos Deputados: inscrição pode ser paga por pix

567

Câmara dos Deputados/Divulgação (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)



Os candidatos ao concurso da Câmara dos Deputados poderão realizar o pagamento da taxa de inscrição com o pix. A novidade foi transmitida aos concurseiros por meio de um comunicado publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca examinadora. Também será aceito o pagamento por boleto bancário, em qualquer banco, casas lotéricas ou correios. O valor pode ser pago até 5 ed outubro.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de outubro, por meio do site da FGV. Os valores da taxa variam entre R$ 95 a R$ 120.

O edital da Câmara oferta 140 vagas imediatas e outras 609 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas ao cargo de analista legislativo, distribuídas entre diversas especialidades de nível superior. Confira:

Técnica legislativa;

Técnico em material e patrimônio;

Contador;

Informática legislativa;

Consultoria legislativa;

Consultoria de orçamento e fiscalização financeira;

Assistente social;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Médico - medicina de emergência;

Médico - cardiologia;

Médico - auditoria médica;

Médico - psiquiatria;

Médico - medicina do trabalho;

Médico - ortopedia e traumatologia.

Os aprovados e nomeados no certame receberão salários iniciais que chegam a R$ 34.812,19, além de benefícios.

Etapas

A seleção será composta pelas etapas de prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos, somente para consultores e médicos (de caráter classificatório).





Os exames serão aplicados em todas as capitais do país. As demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorrem apenas em Brasília.