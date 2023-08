Fundação Hemominas abre vagas com salários que vão até R$ 7,9 mil

567

Fundação Hemominas abre 13 vagas temporárias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Fundação Hemominas abriu vagas de contratação temporária com áreas em atuação em Belo Horizonte e mais oito cidades do estado, com salários que variam de R$ 1.230,80 até R$ 7.929,13.









Há vagas para os municípios de Belo Horizonte, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia, Diamantina, Passos, Governador Valadares, Betim e Patos de Minas.





O cadastro dos dados curriculares somente poderá ser feito pelo site do Hemominas . Para o preenchimento dos dados curriculares, o candidato deverá criar uma conta no Sistema Hemocurrículo.

Leia também: Governo divulga quarto lote de nomeações excedentes de concurso da educação

As inscrições somente serão efetivadas a partir da vinculação do cadastro com a vaga oferecida, devendo o candidato cadastrado monitorar a oferta da vaga para a categoria profissional para a qual deseja concorrer.