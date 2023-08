Edital do concurso da Secretaria de Educação de Florianópolis é publicado

567

(foto: Reprodução/Freepik)

Administrador escolar

Orientador educacional

Supervisor escolar

Professor auxiliar de educação especial

Professor auxiliar de atividades de ciências

Professor auxiliar de educação infantil

Professor auxiliar de ensino fundamental

Professor auxiliar de tecnologia educacional

Professor auxiliar intérprete educacional

Professor de anos inciais

Professor de artes cênicas e/ou teatro

Professor de artes: música

Professor de artes plásticas e/ou visuais

Professor de ciências

Professor de dança

Professor de educação especial (atendimento educacional especializado - salas multimeios)

Professor de educação física

Professor de educação infantil

Professor de espanhol

Professor de História

Professor de geografia

Professor de inglês

Professor de Libras

Professor de matemática

Professor de português

Professor de português e inglês

As oportunidades correspondem à carga horária de 20 horas semanais. É facultado aos candidatos, com a possibilidade de optar por uma vaga de carga horária de 20 horas ou duas vagas de 20 horas, portanto a carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de acordo com a formação (graduação, mestrado e doutorado) e a jornada de trabalho, podendo chegar a R$ 5.064,10, além de benefícios.



Três provas compõem o certame, sendo elas: de títulos, objetiva e discursiva. A exame objetivo será realizada no dia 26 de novembro e conterá 80 questões objetivas, de múltipla escolha.



O período de inscrição será aberto em 26 de agosto e seguirá dessa maneira até 26 de setembro. As inscrições devem ser feitas na



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins O período de inscrição será aberto em 26 de agosto e seguirá dessa maneira até 26 de setembro. As inscrições devem ser feitas na página oficial do concurso . O valor da taxa de inscrição, para todos os cargos, é de R$ 150.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A prefeitura municipal de Florianópolis publicou nesta terça-feira (22/7) o edital de abertura do concurso público para a Secretaria Municipal de Educação. O certame é destinado ao provimento de cargos de nível superior para formação de cadastro de reserva técnica. As vagas são destinadas para os seguintes cargos: