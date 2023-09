Governo cria página para esclarecer dúvidas do Concurso Nacional Unificado

567

(foto: Edu Andrade/Ascom/Ministério da Fazenda)



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu uma página no site oficial do órgão com o objetivo de esclarecer dúvidas dos candidatos sobre o Concurso Nacional Unificado





A página traz informações sobre o que é o concurso, como irá funcionar, vantagens de participar do certame, locais onde as provas serão aplicadas, distribuição de vagas e as principais datas da seleção

Com o Concurso Unificado, o MGI pretende centralizar os certames autorizados para o recrutamento e a seleção de servidores públicos federais nas vagas autorizadas em diferentes órgãos e entidades públicas do Governo Federal.





A previsão é de que a prova seja aplicada no mesmo dia, em 180 cidades do país. Até meados de setembro, deverá ser divulgado o ato normativo do Ministério da Gestão criando comitê organizador e também o encerramento do prazo para a adesão dos ministérios ao certame.





O exame tem data provável de ser aplicada em 25 de fevereiro do próximo ano. Neste dia, serão aplicadas as provas objetivas a todos os candidatos e as provas específicas e dissertativas por área de atuação governamental.





Os resultados da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024. Os cursos de formação deverão ser iniciados entre junho e julho.