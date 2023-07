Empresas farmacêuticas têm mais de 500 vagas; saiba como se candidatar

Tanto profissionais experientes quanto aqueles que estão iniciando suas carreiras podem se candidatar (foto: Licenças Creative Commons )

Para aqueles que querem fazer parte de grandes empresas do setor varejista farmacêutico do Brasil, a chance chegou. A Pague Menos e a Extrafarma estão com 500 vagas de emprego abertas em todo o país. Com presença em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a companhia conta atualmente com 1.650 lojas espalhadas por mais de 400 municípios.