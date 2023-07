MG tem 2 mil vagas gratuitas para cursos de capacitação profissional

567

O curso do Proa tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais (foto: Herman Alexandrer/Divulgação)













Leia: Como responder às perguntas mais comuns em entrevistas de emprego. O curso do Proa tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação.



São 7h30 de aulas por semana, em média 1h30 por dia, de segunda a sexta-feira. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quartas.

São sete carreiras à escolha

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: análise de dados (patrocinado pelo iFood), varejo (Fundação Casas Bahia), administração (P&G), logística (P&G), UX design (Accenture), promoção de marcas (BRF) e educação financeira (Bloomberg e Dahlia Capital).

Garantia de certificado

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. Será a segunda turma do Proa em Minas Gerais. A primeira turma iniciou o curso no primeiro semestre deste ano.

"Minha experiência na plataforma Proa está sendo melhor do que eu imaginei, estou me conhecendo mais, descobrindo coisas que nem passavam pela minha cabeça, trabalhando na autoconfiança e disciplina. Tenho certeza de que será uma experiência importante para minha formação profissional", destaca Laura Catalunha, aluna da primeira turma da plataforma PROA em Minas Gerais.

Dados de Minas Gerais

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 2º trimestre de 2022, apontou que a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos em Minas Gerais era de 16%, quase o triplo em comparação com adultos.





"Estamos em Minas Gerais com o objetivo de criar oportunidades de emprego para os jovens. Sabemos o quanto esse público sofre com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete no primeiro emprego. O Proa tem justamente essa missão, que é capacitar e oferecer profissionais capacitados e prontos para o mercado de trabalho”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.





Para saber mais informações, só acesse o site do Proa neste link.

