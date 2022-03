As principais perguntas feitas em entrevistas de emprego

As perguntas feitas aos candidatos variam de acordo com a empresa, a área e o cargo pretendido. No entanto, como a maioria das entrevistas tem objetivos similares, é possível identificar alguns questionamentos (foto: Sue Styles/Pixabay ) Entrevista de emprego é uma situação que desperta nervosismo e receio em muitas pessoas. As perguntas feitas aos candidatos variam de acordo com a empresa, a área e o cargo pretendido. No entanto, como a maioria das entrevistas tem objetivos similares, é possível identificar alguns questionamentos que se repetem e, dessa forma, se preparar para eles.









Segundo Juliana Braga, professora de Gestão de Recursos Humanos no Centro Universitário Newton Paiva , "Fale um pouco sobre você" e "Quais são seus pontos fortes?" são alguns dos questionamentos feitos para avaliar o nível de autoconhecimento do candidato."É uma oportunidade de se posicionar como pessoa e mostrar que tem clareza acerca de suas características. Ao contrário do que muitos pensam, não é o momento de falar sobre o currículo, e sim de suas realizações. Uma dica importante é refletir um pouco sobre essas questões antes da entrevista."





Outro critério avaliado pelos recrutadores é o engajamento do candidato. Perguntas como “O que você sabe sobre a empresa?” e “O que sua experiência pode agregar?” servem para medir o nível de identificação entre a empresa e o indivíduo.



Para isso, é preciso pesquisar previamente e conhecer o máximo possível sobre a organização e seu core business. O candidato não deve apenas repetir o conteúdo encontrado no Linkedin e na página "sobre nós", mas sim buscar estabelecer um vínculo com a empresa.



HONESTIDADE





A honestidade também é uma característica que pode ser um diferencial em um processo seletivo. “Quais são seus pontos fracos?” e “Por que saiu do último emprego?” são as perguntas mais utilizadas nessa avaliação.



“Os recrutadores têm consciência de que não existe um profissional perfeito. Portanto, nesse momento o importante é o candidato mostrar que conhece os pontos que devem ser trabalhados em si mesmo, e que existe um esforço para aprender com os erros e não repeti-los no futuro” recomenda a professora da Newton Paiva.





Por fim, um aspecto ao qual os recrutadores mais ficam atentos é o comportamento do candidato. A pergunta “Fale sobre um desafio ou conflito que enfrentou no trabalho” é importante porque, a partir da resposta, é possível avaliar a capacidade de lidar com pressão e de tomar decisões.



“A pessoa deve escolher uma situação que evidencie bem suas competências e habilidades. Lembrando que deve explicar o desafio, apresentar a estratégia utilizada e analisar o resultado”, finaliza Juliana.

PRINCIPAIS PERGUNTAS EM UMA SELEÇÃO