TJMT lança seleção para contratação temporária de oficiais de justiça

A seleção ocorrerá mediante avaliação de currículo, avaliação de títulos e experiência profissional na área de direito, além de uma prova prática - dividas em duas etapas para a qual serão convocados os candidatos classificados na proporção de 10 candidatos por vaga.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas, de forma gratuita, até 5 de setembro de forma presencial, exclusivamente na sede da Comarca em que o candidato pretende concorrer, das 12h às 19h. No ato da inscrição, o interessado deverá preencher a ficha de inscrição, apresentar documento de identificação original, diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso de Bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), carteira nacional de habilitação nas categorias A, B ou superior e os documentos classificatórios e comprobatórios, descritos no edital.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) lançou nesta semana o processo seletivo simplificado para contratação temporária de oficiais de justiça. Ao todo, são ofertadas seis vagas.O salário ofertado é de R$ 12.569,79, além das diligências (a remuneração é composta pelo vencimento no valor de 5.172,72 mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.900, verba indenizatória no valor de R$ 5.497,07). Os novos servidores serão lotados nas Comarcas de Água Boa, Apiacás, Campinápolis, Colniza e Terra Nova do Norte e terão que cumprir carga horária de 30 horas semanais.