ALE Combustíveis abre, em dezembro, vagas para atuação em oito estados

A distribuidora de combustíveis ALE oferece, neste mês, 22 vagas de emprego em oito estados do país. Também há oportunidades para aprendizes de serviços administrativos. Os interessados em concorrer devem se cadastrar na página de recrutamento da empresa (Carreiras ALE) no campo "Trabalhe Conosco".

Na área comercial, estão abertas vagas para consultor de rede pleno em Araucária (PR), Natal (RN), Betim (MG) e São Paulo (SP). Ainda no estado de São Paulo, a empresa contrata encarregado de transportes e aprendiz de serviços administrativos em Guarulhos. Na capital paulista, estão abertas vagas para analista de planejamento logístico sênior, analista de RH/DHO e coordenador de tesouraria.

Também há vagas de motorista carreteiro em Betim (MG), Goiânia (GO), Guarulhos (SP) e São Luís (MA). Na cidade maranhense, também está sendo contratado assistente de transportes. Em Natal (RN), as vagas são para analista de crédito e consultor comercial de rede pleno.

Oportunidades para Minas Gerais

Já em Minas Gerais, estão disponíveis oportunidades para analista de transportes, motorista rodotrem e motorista bitrem em Betim. Em Belo Horizonte, a ALE contrata analista de sucesso do cliente pleno.Leia também: Andrade Gutierrez abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,9 mil. Em Duque de Caxias (RJ), há também uma vaga para operador de base. Na unidade de Vitória (ES), a oportunidade é para motorista truck. Em Goiânia (GO), a companhia oferece vaga para motorista carreteiro, consultor de varejo e qualidade e assessor de suporte comercial de segmento de mercado.