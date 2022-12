Concurso Sefaz-MG: Locais das provas serão divulgados em 2 de janeiro

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do c oncurso público da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (Sefaz-MG) , publicou na página do certame um comunicado com informações sobre as provas a serem realizadas em 19 de março de 2023.



De acordo com o documento, os candidatos poderão acessar os locais de realização das provas objetivas no site do certame a partir de 2 de janeiro de 2023.

Esta seleção será realizado mediante a aplicação de duas provas; provas escritas objetivas, com 130 questões, e uma prova escrita discursiva, com quatro questões, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para serem aplicados na cidade de Belo Horizonte.

O certame visa o provimento de 431 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFRE) em três especialidades sendo elas: Auditoria e Fiscalização (301 vagas), Tributação (40 chaces) e Tecnologia da Informação(90 oportunidades). Do total de oportunidades, 10% serão reservadas para candidatos com deficiência.



Ocupante do cargo da carreira AFRE, nível 1, grau A receberá subsídio mensal pode chegar no valor de 19.580, composto por uma parcela fixa, referente ao Vencimento Básico, no valor de R$ 5.711,35 e outra, variável, referente à Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI).

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins