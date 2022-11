Sine divulga lista com 11,5 mil vagas de emprego em Minas Gerais

O Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine/MG) disponibilizou 11.549 vagas de emprego no Painel de Informações Interno, nesta segunda-feira (7/11). Do total de oportunidades no mercado de trabalho, 469 são destinadas para pessoas com deficiência (PCDs).O maior número de vagas divulgado se concentra nas unidades do Sine em Uberlândia, com 3.509, Araxá (774), BH Central de Vagas (724), Mariana (613), Itabirito e Ouro Preto, com 407 e 400 vagas, respectivamente. Entre as oportunidades para PCDs, Uberlândia também possui o maior número de vagas, com 99, seguido por Vespasiano (61).